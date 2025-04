Parázs párharccal pörög fel a péntek

A szomszédvári riválishoz utazik pénteken 17 órára a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata, az NB I. 22. fordulójában a Csurgót igyekszik majd felülmúlni György László alakulata. A két gárda rendszeresen parázs csatát vív egymással, s a Bányásznak többször is sikerült odapörkölni riválisának. Az előző szezonban is elhozta Somogyból mind a két pontot. A komlóiak most is kemény védekezésükkel érhetik el a céljaikat, s azt hogy újabb meccsel nőjjön a négy mérkőzés óta tartó veretlenségi széria.