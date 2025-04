Vasárnap sem maradt el a meglepetés

A 22. forduló utolsó játéknapja is sok izgalmat sorakoztatott fel a baranyai első osztályú labdarúgás szerelmeseinek. Egy rangadónak is elmenő mérkőzésen találkozott egymással a Nagykozár és a PEAC második számú alakulata. A hazaiak a hétközi kupamérkőzésen szenvedték el első vereségüket az idei évben, amelyet szerettek volna szépíteni a hétvégén. Ehhez mérten igyekztek minél előbb gólt szerezni, de nem volt meg az átütőerő a csapatban. Nem is esett gól az első félidőben, ugyanakkor a fordulást követően, a cserként beállt Fehér Bence rögtön betalált. Mivel több gól nem született, legyőzte riválisát az egyetemi csapat.

A PEAC II. meglepte a harmadikat

Fotó: Löffler Péter

Nagykozár KSE–PTE PEAC II. 0–1 (0–0)

Nagykozár: János G. – Szaniszló, Bischoff (Meretei, 63.), Fröhlich, Sziládi – Laki M., Duraku Z. (Bihari, 87.), Nagy M. (Szabó A., 75.), Duraku E., Kiss. – Policsek (Laki, 75.), Kiss-Tóth. Vezetőedző: Takács Lajos.

PEAC II.: Varga S. – Nagy G., Jeránt, Tornyos, Nagy J. – Oszvald (Fehér, 28.), Horváth M., Molnár Cs. (Pere, 46.) – Gelencsér G., Udvardi, Gelencsér B. Csapatvezető: Gál Szabolcs.

Gólszerzők: Fehér (46.)

Eseménydús találkozóval zárta a fordulót a Harkány és a Villány csapata. Villámtalálatokkal indult a mérkőzés, előbb Wiesner vette be hazaiak kapuját a harmadik percben, majd nem sokkal később Sőrés már egyenlített is büntetőből. Az újabb gólra a harminckilencedik percig kellett várni, amikor ismét a vendégek kerültek előnybe. Erre is rögtön érkezett ugyanakkor a válasz, Körmendi Attila az első játékrész hajrájában ismét kiegyenlített a harkányiaknak. A második játérészben a felek igyekztek stabilizálni a védelmüket még jobban, ami azt eredményezte, hogy több gól már nem esett az összecsapáson, így osztozkodniuk kell a pontokon a feleknek.

Gyógyfürdő Harkány–Villány TC 2–2 (2–2)

Harkány: Szabó B. – Mozsgai, Kelemen M., Filó (Nemes, 83.), Fellai – Körmendi, Kovács G. Sőrés, Juhász – Molnár (Szabó Zs., 69.), Tavali M. Vezetőedző: Gellén Antal.

Villány: Bedő – Ulakity M., Szücs B., Tóth, Fischer – Lehota, Blum (Gilián, 61.), Romvári (Sztojka, 81.), Illés – Szentes, Wiesner (Óbert, 46.). Vezetőedző: Schweitzer Norbert.

Gólszerzők: Sőrés (9. – büntetőből) , Körmendi (45.) ill. Wiesner (3.), Szentes (39.)