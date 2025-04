Egymásnak feszül a PMFC és a Rákóczi

Igazi rangadókra készülnek a pécsi labdarúgócsapatok az NB III. Dél-nyugati csoportjának 25. fordulójában, hiszen mindkét együttes, a PTE-PEAC és a PMFC is közvetlen riválisával néz szemben.

A PMFC kibújna a riválisok szorításából

Fotó: Löffler Péter

Az egyetemisták vasárnap 17 órakor az FC Főnix gárdáját fogadják a Verseny utcában, amely jelenleg a legjobban szereplő kieső helyen álló együttes. Ez viszont most könnyen változhat, hiszen a PEAC, illetve a Szekszárd is csupán két ponttal van előttük. Egyértelmű tehát, hogy Pécsett is mindent meg fognak tenni a székesfehérváriak, hogy megszakítsák nyeretlenségi sorozatukat, s kilépjenek a veszélyzónából. Persze a pécsi fehér-feketéknek sem lehet más a célja, mint a győzelem. Egri Krisztián tanítványai a sikerrel komoly lépést tehetnek a tagságuk megőrzése irányába.

A PMFC belekezd brutális sorozatába

A PMFC mindeközben az azonos pontszámmal, de több lőtt góllal előtte álló Kaposvár otthonában próbálhat meg ismét a dobogósok nyomába szegődni, vagy akár vissza is kerülni a pódiumra, hiszen a jelenlegi harmadik, a Ferencváros II. csak egyetlen pontra van tőlük, míg az Iváncsa háromra. Persze a négy meccses győzelmi szériában lévő Rákóczit egyáltalán nem lesz egyszerű legyűrnie a piros-feketéknek. Az ősszel sem bírt egymással a két együttes, akkor 1–1-gyel zárult az összecsapásuk. Rabatin szerzett vezetést a Pécsnek, de Mazzonetto gyorsan egalizált.