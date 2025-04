Három volt a pécsi igazság: a kupadöntős hősöket ünnepelte a PMSC ÖFE (galéria)

A pécsiek legjobb gólszerzője Kardos Ernő volt 8 találattal a sorozat alatt, de Dobány Lajos és Dárdai Pál 6-6, valamint Pál Gyula 5 találata is kellett ahhoz, hogy a gárda végig masírozzon a döntőig. A legtöbb időt Iványi Tamás töltötte a pályán, aki egyetlen egy percet sem hagyott ki, őt Dárdai, Katzirz Béla és Kincses Viktor követte a percek számában. Az is érdekesség, hogy már ekkor is ott volt a keretben Toma Árpád és Lutz Jakab is.

Pályára léptek: Katzirtz Béla, Iványi Tamás, Hosszú Zoltán, Toma Árpád, Kincses Viktor, Dárdai Pál, Pál Gyula, Lőrincz Sándor, Kardos Ernő, Kiss Sándor, Dobány Lajos, Lutz Jakab, Jónás Ferenc, Nagy Imre, Fiedler Mátyás, Tapaszti János, Lingl István, Morvai Tamás, Varga István, Stájer István, Gallai István, Schulteisz Gyula, Zsolt Tamás.

Az eredmények

Nagyatád–PMSC 1–10

PMSC–Miskolc 3–2

Miskolc–PMSC 0–2

Budapesti Honvéd–PMSC 1–0

PMSC–Haladás VSE 3–0

PMSC–MTK-VM 3–0

PMFC–Budapesti Honvéd 4–1

Haladás VSE–PMSC 0–2

MTK-VM–PMSC 0–0

PMFC–Vasas 3–2

PMSC–Ferencváros 2–4 – hosszabbítás után.

Garamival ismételtek 9 évvel később

A napokban elhunyt mesteredző, Garami József 1985-ben vette át a PMSC felnőtt csapatát, s már a második szezonjában, az 1986/1987-es idényben ismét karnyújtásnyira juttatta a csapatot az aranytól. Kónya Mihály, Kollár József, Toma Árpád, Brezniczky Sándor, Megyeri Károly, Turi Zsolt, Bérczy Balázs, Lovász Ferenc, Mészáros Ferenc és Lutz Jakab alkotta ennek az MNK-gárdának a gerincét.

Az együttes útja a Bonyhádon (4–0), a Metripond SE-n (2–0), a Sabaria SE-n (4–1), a Videotonon (1–0, 1–1) és az MTK-n (2–2, 2–1) keresztül vezetett az Újpest elleni döntőbe. A finálét 3000 néző előtt játszották a Sóstói Stadionban. Lutz duplája ellenére azonban ezúttal is alulmaradtak a pécsiek.

Pályára léptek: Kollár József, Kónya Mihály, Toma Árpád, Róth Antal, Breziczky Sándor, Megyeri Károly, Turi Zsolt, Bérczy Balázs, Csoboth Róbert, Lovást Ferenc, Mészáros Ferenc, Réfi Gábor, Dobány Lajos, Palaczki János, Lutz Jakab, Tomka János, Bodnár László, Márton Gábor, Balogh Attila, Nagy Imre, Udvardi Zoltán, Lőrincz Sándor, Czérna Sándor, Paletta Richárd, Bendes Tibor.

Eredmények

Bonyhád–PMSC 0–4

METRIPOND SE–PMSC 0–2

Sabari SE–PMSC 1–4

PMSC–Videoton 1–0

Videoton–PMSC 1–1

PMSC–MTK-VM 2–2

MTK-VM–PMSC 1–2

Újpesti Dózsa–PMSC 3–2

Végre megmarkolhatta a trófeát a PMSC

A korábbi gerinc ugyan csak nyomokban köszönt vissza a ’89/’90-es idényben, de Márton Gábor, Bodnár László, Bódog Tamás, Czérna Sándor, Nagy Tamás, Czéh László, Lehota István és Jelena Richárd át tudta venni a távozók szerepét.