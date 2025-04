Drágán add az életed: óriási tét forog kockán

Lejárt az idő, következik a rájátszás a pécsi vízilabdázóknak. Április 24–én megkezdi küzdelmeit a PVSK–Mecsek Füszért csapata. Fontos lehet lélektanilag az első győzelem bezsebelése a három sikerig tartó párharcban, ami a bennmaradásért megy.

Jön a play-out a PVSK-Mecsek Füszért számára

Fotó: Kovács Liliána

Eljött a PVSK legfontosabb harca

Debrecenbe utaznak először a pólósok, akik letesztelhetik, hogy mennyire sikerült jól a hetek óta zajló felkészülésük. Lajkó Márton csapatkapitány korábban beszámolt arról, hogy fizikálisan és mentálisan is nagy hangsúlyt fektettek az összecsapásig vezető útra. Több olyan játékhelyzet is elemzésre és gyakorlásra került, amelyek előjöhetnek a csata során.

Minden játékos és stábtag tudja, hogy mekkora tét forog kockán, így várhatóan mindent beleadnak majd a három győzelemig tartó küzdelemsorozatban. Az alapszakaszban egy–egy volt a mérlege a két csapatnak sikerek terén, ezúttal viszont három győzelem jelenti a bennmaradást. Hasonló kvalitással bír a két együttes, amely azt bizonyítja, hogy reális esélyekkel mérkőzhetnek meg egymással.

Nem volt egyszerű szezonjuk a pécsi pólósoknak, ugyanakkor most szeretnének egy sebtapaszt adni saját maguk és szurkolóik számára is a play-out küzdelmei után. Nagy a tét az első találkozón, ha sikerülne győzelemmel nyitnia Zlatko Rakonjac alakulatának, akkor nyugodtabban várhatnák a második, április 30–ai hazai összecsapásuk az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában.