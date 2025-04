Belemélyesztette a Panthers körmeit az NKA-ba, de nem tudta legyűrni – GALÉRIA

Rémálom szerűen kezdődött a PVSK szemszögéből az NKA elleni derbi. A hazaiaknak egyszerűen semmi nem akart bejönni, a keményen védekező vendégek viszont Meleg és Brodie palánk alatti játékával, valamint Durmo energiájával elkezdett kiépíteni egy komolyabb előnyt. Bő négy perc alatt tízzel is el tudtak lépni, de egy időkérés felrázta a Vasút gárdáját, s elkezdte magát visszadolgozni a meccsbe Dzseletovics vezérletével, akit nem tudtak elnyomni a vendég magasemberek.

Durham szélárnyékában átrobogott az NKA a PVSK-n

Fotó: Löffler Péter

A rövid pihenőt követően a Panthers kezdett lendületesebben, s meg is fordította a meccset. Persze az akadémisták sem tétlenkedtek, s többször is lefülelték az átadásokat, amiből aztán a másik oldalon könnyű kosarakat szerezhettek. A Vasút lendületének Bor igyekezett egy zsákolással véget vetni a nagyszünet előtt jó két perccel, de Vaughnék tartották magukat továbbra is, sőt, a pihenőben egy ponttal előrébb voltak.

A fordulást követően ismét az NKA játszott fölényben, s egy 6-2-es rohanással jelezte, hogy a győzelmen kívül nem éri be mással, de Archibald faulttal együtt bedobott ziccere feltüzelte a hazaiakat. Ez azonban nem segített azon, hogy a mélyebb rotációval dolgozó akadémiai együttes frissebb volt már a harmadik negyed végéhez közeledve, s Durham triplái lyukat ütöttek a Vasút védelmén.

A záró tíz perc kilenc pontos vendég előnyből kezdődött, de ezt gyorsan 13-ra tornászták fel Melegék. Durmo és Durham óriási zsákolásai pedig teljesen demoralizálta a PVSK-t. Így az egymás elleni mérleg 3–0 már az akadémisták javára.

PVSK-Veolia–NKA Universitas Pécs 86–98 (15–20, 29–23, 20–30, 22–25)

Férfi kosárlabda NB I., play-out, 2. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Minár László Balázs, Szilágyi Bálint.

PVSK: Vaughn 14/3, Micsovics 3/3, ARCHIBALD 21/3, Antóni 7/3, DZSELETOVICS 33/3. Csere: Frank 2, Radó 2, Plézer 2, Molnár M. 2. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

NKA: KERPEL-FRONIUS 10, DURHAM 28/9, Durmo 11, MELEG 24, Brodie 2. Csere: BRBAKLIC 15/3, Scherer 4/3, Bor 2, Kollár, Herger 2. Vezetőedző: Bojan Szalatics.

Következik (04. 26., 18.00): PVSK-Veolia–Kecskemét, NKA Universitas Pécs–Oroszlány.