Jöhet a piros-feketék csatája: a tavasszal veretlen Szentlőrinc és a száguldó Honvéd csap össze

Óriási kihívás vár a piros-fekete együttesek rangadóján a Szentlőrinc SE-re. A kilenc tavaszi fordulón át veretlen gárda ugyanis az ebben az időszakban szintén repesztő, s egyre feljebb kapaszkodó Kispestet fogadja. A sereghajtóként telelő gárda mostanra szinte már felzárkózott az élmezőnyre. Még akkor is, ha igazából érdemlegesen nem változott a pontkülönbség a Lőrinc és a Honvéd között. Waltner Róbert együttesének, ahogy az előző hétvégén, most is keményen kell dolgoznia a sikerért, s talán most is szüksége lesz némi szerencsére ahhoz, hogy felül tudja múlni aktuális ellenfelét, s tovább tapadhasson a dobogósokra.

A Szentlőrinc drukkerei a szegedi után otthon is megnéznének egy Tóth-Gábor duplát

Fotó: Török János

A Szentlőrinc után kezd a Kozármisleny

A Kozármislenyre a hektikusan teljesítő Soroksár SC vár, amelyet egyre inkább riogat a kiesés réme. A sárga-feketék már csak 2 pontra vannak a kieső zónától, így minden egyes mérkőzés létfontosságú számukra. Az elmúlt két fordulóban meg is mutatták, hogy képesek küzdeni, a Budafokot 3–2-re gyűrték le a 83. percben szerzett találattal, majd a Tatabányát lenullázták. Igaz, közben Lipcsei Péter tanítványai sem tudták bevenni az ellenfél hálóját. Gajágéknak persze végig koncentráltan kell játszaniuk, mert például Lovrencsics Balázs képes a legapróbb hibát is kihasználni.

Az NB II. 25. fordulójának programja: Szentlőrinc SE–Budapest Honvéd, Kazincbarcika–Ajka, Mezőkövesd–Tatabánya, Gyirmót–Kisvárda, Békéscsaba–Szeged (04. 20., vasárnap, 17.00), Soroksár–HR-Rent Kozármisleny, Csákvár–Budafok (04. 20., vasárnap, 19.00), BVSC-Zugló–Vasas (04. 21., hétfő, 16.00).