Több tucat gyertya lángja lobogott Garami József tiszteletére – (GALÉRIA+VIDEÓ)

Mint ismert, a kiváló szakvezető a PMSC-vel Magyar Kupát nyert, s emellett egy bajnoki ezüstöt és bronzot is bezsebelt, majd az MTK-nál is ikonná vált. A kék-fehérekkel és a Ferencvárossal is ünnepelt bajnoki címet, s kupasikert. Pécsi időszaka alatt a szövetségi kapitányi pozíciót is betöltötte az A-válogatottnál.