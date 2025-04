Erről sem szabad lemardani: top teljesítmények, edzői örömkönnyek

Nem bírnak lassítani a játékosok, most is több kiemelkedő teljesítményt láthattunk. Sokak be sem fértek a labdarúgó megyei II. osztály 19. fordulójának válogatottjába, hiába lőttek akár gólokat is, ezúttal igazán nagy volt a versenyfutás a tagságért.

Bombaerős most is a forduló válogatottja



Megyei foci: Nem semmi ez a válogatott

A legegyértelműbb jelölt ezúttal Dobrosi Krisztián volt, akinek bérelt helye lett a csapatban négy találatával az Ócsárd elleni összecsapáson. A támadó sziporkázik a szezonban, ez már nem az első találkozó, ahol ilyen mértékben termelte a gólokat. Ehhez merhetően újra bebiztosította helyét a góllövő lista tetején is. Mellette a másik beremendi játékos, aki gyarapítja a névsort, egy fiatal labdarúgó Kosztics Armandó. Ugyan nem játszott túl sokat a találkozón, de a 4–5-re végződő párharcon az ő nevéhez fűződött a győztes gól, amely által kiérdemelte helyét a hét legjobbjai között. 3–1 arányban győzedelmeskedett a Lánycsók a PEAC III. csapata ellen, ami nagyban köszönhető Kengyel Zsombor parádés védéseinek, illetve Simó Attila két szép találatának, aki ezáltal maguk felé billentette a mérleg nyelvét. Győzedelmeskedett a Sellye is a Komló második csapata ellen, ahol szintén több top teljesítmény volt látható. Nagy Richárd és Kászonyi Ákos is kitűnt a mezőnyből. Utóbbi két gólt is szerzett csapatának. Tóth Márk is remekül játszott a találkozón, aki ezúttal is betalált ugyan, de most kimaradt a hét legjobb tizenegyéből.

A Szederkény elmaradó mérkőzése miatt ideiglenesen ismét visszakerült a dobogó felső fokára a Véménd gárdája, amely a jó formában futballozó Boda Dianát múlta felül három góllal. Ezen találatokból a góllövő lista második helyezettje Sárközi János kettőt is szerzett, ezzel egyértelműsítve helyét a válogatottban. Mellette ezúttal Mathész Dániel gyarapítja még a névsort, aki a védelmet stabilizálta. A Somberek–Himesháza döntetlenre végződött rangadóról, a duplázó Farkas András és Vajda Tibor kerültek be a hazaiaktól, illetve a több poszton is kiválóan védekező, és mellette gólt szerző Svegál Máté a vendégektől.