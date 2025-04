Hatalmas tét forog kockán Pécsen: a kiesési küzdelmek előtt osztotta meg gondolatatait Lajkó Márton - Podcast!

Már a nyakukon vannak a play-out küzdelmei, a PVSK-Mecsek Füszért csapata a kiesés ellen harcol az ob I. végső szakaszában. Az eddigi nehézségekről és az előttük álló kihívásról Lajkó Márton, a Vasút rutinos csapatkapitánya nyilatkozott lapunknak.

Kéri a szurkolók bíztatását a végjátékra is a Vasút csapatkapitánya

Fotó: Löffler Péter

Egy sérülésekkel és nehézségekkel tarkított szezont követően a Debrecennel csap össze a Vasút vízilabdacsapata. A play-out küzdelmei három győzelemig tartanak, az összecsapásokat április 25. és május 10. között vívják meg az alakulatok. Csupán a győztes tarthatja meg tagságát az elsőosztályban, szóval hatalmas a tét. Egy a biztos, komoly hangolódást igényel egy ilyen párharc, teljesen egyben kell lennie a stában fejben és testben is.

– Most is benne vagyunk ebben a felkészülésben – mondta Lajkó Márton, a Vasút csapatkapitánya. – Jól haladunk szerintem. Volt egy erős fizikális rész a felkészülés első felében, most pedig egyre inkább a taktika, frissítés, pörgetés, mindenféle előny-hátrány gyakorlása van fókuszban nálunk. Készen állunk majd az ütközetre, amikor elkezdődik. Fontos lesz a csapategység! Nyilván mindenki tudja, mi forog kockán, és mennyire fontos ez az egész helyzet, amiben benne vagyunk. Ennek tudatában készülünk. Szerintem tényleg jó lesz, reménykedve várom, máshogy nem is lehet. Egyértelműen az a célunk, hogy kívívjuk a bennmaradásunkat, mindenki erre fog törekedni a Debrecen ellen.

A DVSE-Master Good ellen mindkét alkalommal ki-ki mérkőzést játszottak a pécsiek, egyszer az egyik, egyszer a másik együttes sikerével. Ezúttal három győzelmet kéne aratni a kiesési párharc megnyeréséhez.

– Mindkét Debrecen meccsünkön nagyon jól játszottunk. Hazai környezetben kijött, aminek ki kellett, idegenben meg úgy éreztem inkább, hogy mi szúrtunk ki saját magunkkal, magunknak okoztuk a vereséget – fogalmazott a rutinos bekk. – Nem akarom lekicsinyelni a Debrecent, biztosan kemény ellenfél lesznek. Ez egyértelmű, de azt gondolom ha, amit tervezünk, azt megcsináljuk, meg tényleg bátran játszunk, akkor képesek lehetünk diadalmaskodni a végén. Nyilván nehéz lesz ezt elérni, könnyű mondani és okosnak lenni szóban, de komoly tét forog kockán. Ezzel mindenki tisztában van, viszont nem szabad, hogy összenyomjon minket a teher. Én a bátorságot mondanám a legfontosabbnak, ami segítségünkre lehet a play-out során.

A drukkerek a nehézségek ellenére is végig a csapat mellett, illetve a Hullám nézőterén maradtak, és támogatták a játékosokat, s erre április 30-án is szükségük lesz a pécsi pólosoknak.

– Nagyon köszönjük, hogy a szezonban minden nehézség ellenére azért járnak-járnak emberek a mérkőzéseinkre. Egészen más érzés, amikor megtelik a lelátó, rendkívül lelkesítő az a hangulat, nagyon szeretem. Úgyhogy tényleg várunk minden pécsi vízilabda baratátot az uszodába a play-out mérkőzéseire is. Nagyon fontos meccseink lesznek ezek, minden kis segítség jól jön, ami a lelátóról érkezik. Aztán hajrá Pécs! – adta ki a vezényszót Lajkó.