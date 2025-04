El lopta a show-t ez a pár ember

Gólgazdag meccsek és röpködő lapok, sok esemény történt a baranyai másodosztályú labdarúgás 21. fordulójában. Átlagban több mint három és fél sárga esett a találkozókon, összesen pedig öt piroslapot osztottak ki. Minden találkozón legalább két találat született, volt ahol nyolcat is szereztek a csapatok. A legizgalmasabb megmérettetéseket Sellyén és Beremenden rendezték, előbbi esetében a félidő után fordítottak a hazaiak, míg a másik összecsapáson a komlóiak álltak fel 4–1-es hátrányból. Voltak kiemelkedő teljesítmények ezúttal is, a liga top támadói, mint Dobrosi Krisztián, Sárközi János, vagy Tóth Márk ismét többször is bevették ellenfeleik kapuit. Hárman összesen 10 gólt szereztek. A legnagyobb meglepetés a fordulóban, hogy a Somberek a Szederkényt is képes volt elkapni két késői gól segítségével, így élen a Véménd.

Kellett a véméndi siker, azt követően, hogy botlott a Szederkény

Fotó: Kovács Liliána

Megyei foci: Újabb fontos győzelmet szerzett a Véménd

Misinai Sasok–Szajki SE 2–0 (1–0)

Pécs. Misinai Sasok: Akaró – Dürr (Sánta, 83.), Győrfi, Fáy D., Kádár (Balaskó, 57.) – Walter L., Faragó, Kiss B., Kordé (Tolnai, 57.) – Grósz, Mészáros.

Szajk: Szentmártoni D. – Francsics, Kollár, Bősz (Bitter 76.), Nagy Sz. (Schmidt, 76.) – Blandl, Balogh, Szentmártoni I., Lutz (Schnell, 46.), Sághy – Cikora Zs.

Gólszerzők: Győrfi (26.), Kiss B. (84.)

Kiállítva: Balogh (70.)

Sellye–Lánycsók 4–2 (1–2)

Sellye. Sellye: Székely (Petkó, 88.) – Orlovics, Nagy R., Kovács M., Horváth – Loch (Gelencsér, 66.), Rein, Kászonyi, Hámori (Bertha, 12.) – Tóth M., Kovács A.

Lánycsók: Bednár (Kengyel, 80.) – Schneider, Lóki (Szabó, 80.), Alföldi, Bérces B.– Halas H. (Varga, 22.), László F. (Pazar, 80.), Bognár (Madács, 57.), Papp T. (Váradi, 71.) – Simó A. (Verbulecz, 75.), Sas V.

Gólszerzők: Tóth M. (11., 50., 65., 70.) ill. Lóki (33.), Simó (40.)

Kétújfalu–Ócsárd 2–2 (0–1)

Kétújfalu. Kétújfalu: Fabi – Karsa (Illés, 70.), Ács, Pfeiffer, Nyaka – Déri, Somogyi, Nagy S. (Katona, 62.), Meglicser, Klózer – Varga Z., Németh N.

Ócsárd: Berki – Csizmadia, Lukács, Kocsis (Gokl, 46.), Trapp – Auer, Balogh B., Kapusi (Flórián, 84.), Pálfi – Horváth Gy. (Kovácsevics, 72.), Pretzl.

Gólszerzők: Somogyi (47. – büntetőből), Déri (68.) ill. Balogh B. (15.), Pálfi (50.)

Kiállítva: Csizmadia (36.)