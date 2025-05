43 000 forintból lehet kijönni egy hétre

Kiszámolták, ennyi lehet egy hétre a költség. 43 ezer forintból jöhetnek ki a nyárra egy hétre.

Forrás: PVSK

Három ciklusban lesz nyáron PVSK nyáritábor a kosárlabda és a foci kedvelőinek is. A időpontok június 23 és 27, június 30 és július 4, illetve július 7 és 11 között zajlanak majd. A táborok a 6 és 14 éves korosztályoknak szólnak majd, melyben több pedagógus és szakedző részt vesz majd.

Az ár tartalmaz, három étkezést, az edzők általi oktatást illetve ajándékcsomagokat is, emellett testvérkedvezményt is biztosítanak a családoknak.