PMFC: vállalni kell a felelősséget

Iváncsán 2–0-s vereséget szenvedett a PMFC, s így három meccsel a vége előtt négy pontra került az NB III. Dél-nyugati csoportjának dobogójától, amit az év elején a klubnál célul kitűztek. Persze titokban mindenki ennél is többre vágyott, a bajnokságra és a feljutásra, de az már hetekkel ezelőtt elúszott igazából. Ahogy az elmúlt időszakban, úgy most is kritikusa értékelt a gárda szakvezetője, Aczél Zoltán, aki mindenkit felelősségvállalásra szólított fel.

Aczél Zoltán ismét kritikusan értékelt

Fotó: Löffler Péter

Aczél Zoltán értékelése:

– Valamivel jobb játékot láttam a csapattól, mint a Nagykanizsa ellen, de ez még mindig nagyon kevésnek bizonyult – értékelt Aczél Zoltán vezetőedző a pmfc.hu-n. – Az első félidő szinte ott folytatódott, ahol az előző mérkőzés abbamaradt, rendkívül gyenge egyéni teljesítmények jellemezték a játékot. Az akarattal nem volt probléma, ez a heti edzésmunkában is visszaköszönt, és a mérkőzésen is érezhető volt. A második játékrész már jobban sikerült, néhány poszton változtattam, ami be is vált. Viszont két-három lövésen kívül nem igazán tudtunk az Iváncsa mögé kerülni, nagyon szűken, zártan védekeztek a hazaiak. A végén egy pontrúgás után figyelmetlenül magára hagytunk egy játékost, aki teljesen zavartalanul fejelhette be a második gólt. Most a legfontosabb a józan önértékelés és a felelősségvállalás mindenkitől. Ha ebben a szezonban nem is sikerült előrelépni, tovább kell próbálkozni, mert a pécsi labdarúgásnak nem itt van a helye. Ez az év elment, ezt mindenkinek be kell látnia, és vállalni a felelősséget. Aki pályára lépett, vagy ott ült a kispadon, érezte, hogy ennél több kell.