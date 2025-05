Dárdai: jöhet a rájátszás

Ezúttal is voltak hét, nyolc gólos találkozók a baranyai harmadik vonal mérkőzésein. Ilyen volt például a Czibulka-csoportban a Hosszúhetény–Pécsváradi Spartacus rangadó, melyet a vendégek nyertek 5–3 arányban. De hasonlóan nagyarányú sikert ért el Olasz község gárdája is az Újpetre ellen. A Csíkban pihenhetett az első Szigetvár, míg a Dárdaiban már kezdetét vették a rájátszás küzdelmei, ahol a Palotabozsok zsebelt be egy fontos győzelmet.

A Dárdai-csoportban már zajlik a rájátszás

Czibulka-csoport, 21. forduló

Eredmények: Hosszúhetény–Pécsváradi Spartacus 3–5, Egerág–MUSE Szászvár 4–2, Újpetre–Olasz 2–6, Bányász TC–Sásd VSK 0–1.

Az élmezőny: 1. Pécsváradi Spartacus 49 pont (+37), 2. Sásd 48 (+37), 3. Hosszúhetény 39 (+34).

Ez következik: Mágocs VSK–Egerág SE, Pécsváradi Spartacus–Bányász TC, Olasz–Hosszúhetény, Szalánta Hunyadi–Újpetre, MUSE Szászvár–Hidas.

Csík-csoport, 21. forduló

Eredmények: Gyód–Vajszló 0–5, Pellérd–Kökény 2–1, Baksa–Szabadszentkirály 2–0, Orfű–Bogád Pogány 3–4.

Az élmezőny: 1. Szigetvár 44 pont (+38), 2. Bogád-Pogány SE 41 (+35), 3. Vajszló 39 (+56).

Ez következik: Mozsgó–Pellérd, Bogád Pogány–Gyód, Szabadszentkirály–Orfű, Kökény–Baksa.

Dárdai-csoport, Rájátszás 1. forduló

Eredmények: Palotabozsok–Kölked 1–0, Babarc–Báta 5–2, Görcsönydoboka–Lippó 3–1, Töttös–Szársomlyó 2–5.

Az élmezőny: 1. Borjád 47 pont, (+58), 2. Palotabozsok 45 (+46), 3. Babarc 40 (+45).

Ez következik: Palotabozsok–Babarc, Kölked–Borjád, Szársomlyó–DSE 2020, Lippó–Töttös.