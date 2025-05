Megérte küzdeni: Pécsen vívták ki az Eb szereplést

1995 májusában női kosárlabda Eb-pótselejtezőt rendeztek Pécsen. Ezen a több válogatott mellett a magyar is képviseltethette magát.

A világesemény előtt, egy nemzetközi tornán vett részt a válogatott, amelyen először Horvátország legjobbjait múlták felül 75–62 arányban. Ezen a találkozón három pécsi kosaras is szerepelt. A PVSK-Dália játékosai közül Balázs 12, Horváth 3, Zsolnay pedig 4 pontot jegyzett az összecsapás alkalmával. A magyar csapat megmérkőzött továbbá a házigazda Cseh, illetve az Ukrán válogatottakkal is. A tornát végül a hazai csehek zsebelték be, a magyarok pedig másodikként térhettek haza, és így várhatták a pótselejtezőket.

Balázs Hajnalkék sikeresek voltak a eb-selejtezőn

Fotó: Laufer László

Nagyot küzdöttek az eb-pótselejtezőkön

Három összecsapást kellett vívnia Pécsen a magyar válogatott játékosainak, egyet Jugoszlávia, egyet Lengyelország egyet pedig Bulgária kiválóságai ellen. Az első találkozón a Jugoszláv csapat ellen több gyengébb teljesítmény is volt a hazai csapat játékában, a vendégek sztárja Arbutina viszonyt csúcsteljesítményt hozott (32 pont), így 2000 néző előtt 61–72-es vereséget szenvedtek a magyar lányok. Ezt követően azonban sikerült magasabb szintre kapcsolni, a lengyeleket előbb 87–77-re, majd a bolgárokat 95–66-ra múlták felül a hazaiak.

Ezzel a győzelemmel kvalifikálta magát a válogatott a nyári Brno-ban megrendezésre került Európa-bajnokságra, amelyen végül a B-csoport hetedik helyén végzett, így nem jutott tovább a csoportkörön.