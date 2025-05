Megizzadt a Bányász az ikszért

Két gyors góllal kezdett a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I. 24. fordulójában a PLER-Budapest otthonában, de aztán hosszú gólcsend állt be a Bányásznál, így fordítottak a hazaiak. A szünetig nagyjából maradt is ez a helyzet, Borsosék rohantak ellenfelük után, amely tartotta a kétgólos különbséget.

A Komló nem remegett meg a szoros végjátékban

Fotó: Kovács Liliána

A fordulást követően is jobban kapta el az első perceket a Komló, s ugyan többször fordított is, végül az ikszért lőhetett az utolsó másodpercekben, s Varga Szabolcs be is talált.

PLER-Budapest–Carbonex-Komló 29–29 (15–13)

Férfi kézilabda NB I., 24. forduló.

Komló: Siavoshi, Merkovszki – Váczi 5, Osztojics, Varga Sz. 2, Urbán E. 1, Borsos 2, Gulyás, Rotim 1, Melnicsuk 7, Szrnka, Menyhárt 7, Bogdanics 4. Edző: György László.

Hétméteres: 4/4, ill. 3/3.

Kiállítás: 8, ill. 12 perc.

A klub a napokban azt is bejelentette, hogy a következő idényben már nem ölti magára a kék-fehér mezt Szrnka Levente, aki Győrbe igazolt, valamint Matko Rotim se, aki Csurgóra tér vissza. A helyükre Szöllősi Olivér érkezik egy évnyi egri kitérő után, valamint Abdeldjalil Zennadi, aki szintén az Eger mezét cseréli a Bányászéra.