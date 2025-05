A skót legenda nyomában: Makai Renátó több száz kilót mozgatott meg - VIDEÓ

Az Erősen a Gyermekekért jótékonysági rendezvény keretein belül Siklóson mérték össze képességeiket az erősportolók. A Közép-Európai Erősember Szövetség (CESA) megmérettetésének nyílt kategóriájában két baranyai siker is született, hiszen a siklósi Makai Renátó második, míg a harkányi Jakab Viktor harmadik lett. Csak az Esztergomi Rúdhajlítók kiemelkedő versenyzője teljesített náluk is jobban.

Három számot is megnyert Makai Renátó

Fotó: Mounier Stephane

Az érdeklődők látványos versenyszámokat követhettek figyelemmel, a sportolók 80 kilogrammos sziklát nyomtak ismételve a fejük fölé, 50 kilós sziklát löktek, 120 kilós kőgolyót emeltek a vállukra ismételve, 140 kilós sziklát cipeltek 15 méterre, s végül jött a pakoló szám, amelyben egy 105 és egy 140 kilós sziklát, egy 120 és egy 145 kilós kőgolyót időre a helyére emelni.

– A kőgolyó vállra emelést, a szikla cipelést és a pakoló számot is sikerült megnyernem, viszont az első kettőben a középmezőnyben végeztem – osztotta meg velünk Makai. – Így Tatár Gergő a végig kiegyenlített teljesítményével az élen járva meg tudott előzni az összesített pontszámokat tekintve. A verseny különlegessége az volt, hogy a legendás skót Dinnie-kövek másolatával a versenyzők megpróbálhatták teljesíteni a két kihívást, amit az eredeti kövekkel is meg szoktak kísérelni a skót zarándokhelyre látogató erősportolók. Az egyik a kövekkel való kiállás és megtartás, a másik a valamekkora távra elcipelés, ahogy a legenda szerint Donald Dinnie is tette. Az egyik kő 188 kilogramm, a másik 144, ezeket együtt, a teljes 332 kilogrammos súlyt egyszerre fogva kell kiállni vagy elcipelni egy távon.

Makai Renátó is teljesítette a legendás kihívást

A két kihívást négyen teljesítették valamilyen formában. Gurtnival kiállva Makai Renátó, Boros Szabolcs és Kurucz Tamás vitte véghez, míg Labát Ákos 131 centiméterre cipelte el a köveket gurtnival, amivel a CESA alaprekordját is beállította.

Persze a baranyai sportoló sem akarta veszni hagyni a „hagyományokat”, így a többiek által egy mosoly keretében ikonikusnak nevezett Makai-féle pólóletépés sem maradhatott el a verseny végén.