Már csak a legjobbak maradhatnak talpon Baranyában

Szerda délután öt órától megmérkőznek a legjobbak a Baranya vármegyei kupában. Hatalmas izgalmakra lehet számítani.

Az elődöntők sorát a Gyógyfürdő Harkány együttese indítja, amely a Villány TC-t fogadja. Előbbi gárda a Siklóst ejtette ki, míg utóbbi csapat óriási csatát vívott a legutóbbi fordulóban, amelyben a nagykozáriakat múlták felül egy tizenegyespárbaj következtében. Egymás ellen is mindent be fognak vetni valószínűleg, és noha a Villány tűnik esélyesebbnek, nem szabad lebecsülni a Harkányt sem, mert tavasszal több meglepetéseredményt is okoztak már az elmúlt hetekben.

Az elődöntő másik összecsapása egy igazi rangadó lesz, mivel a vármegyei elsőosztály legjobb két együttese találkozik egymással.

A már bajnoki címet szerzett Mohács Komlóra tart, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön idén a duplázáshoz. Péter József legénysége minden létező trófeát szeretne bezsebelni idén, de a komlóiak kemény ellenfelek lehetnek.