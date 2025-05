Bajnok született: négy fordulóval a vége előtt eldőlt az arany sorsa

Rangadóval zárult a Baranya megyei első vonal 23. fordulójának vasárnapi játéknapja. A tavalyi bajnok Villány azzal a céllal lépett pályára haza pályán, hogy megakadályozza a Mohács bajnokavatását. Ennek érdekében Schweitzer Norbert együttese a lehető legerősebb keretével állt ki a találkozóra és igyekezett mindent megtenni a gólszerzés érdekében. A meccs ugyanakkor a Mohácsnak sem volt tét nélküli. A Csernik Zsombor által vezetett támadósornak az volt a célja, hogy biztosítsák a végső győzelmet a fordulóban. Sokáig kellett várni az első gólra, amelyet a góllövőlistát vezető Csernik szerzett meg büntetőből a vendégeknek a mérkőzés 60. percében. Tizenhárom perccel később jött a kegyelemdöfés Aszalós által, így eldöntve a három pont sorsát, és a bajnokság kimenetelét. Ez a találkozó teljesen bemutatta, hogy miért is érdemelte meg az aranyat a szezonban Péter József játékosai.



A Mohács lett az idei bajnok

Fotó: Löffler Péter

Villány TC–Mohácsi TE 1888 0–2 (0–0)

Villány: Bedő – Ulakity M., Szücs B., Csernyánszky, Fischer – Lehota, Blum, Romvári, Ulakity B. – Szentes, Óbert. Vezetőedző: Schweitzer Norbert.

Mohács: Pölöskei – Vég B., Müllerlei, Károly, Aszalós, Kiss I. – Nagy Zs., Takács M., Dér – Csernik, Bálint G. Vezetőedző: Péter József.

Gólszerzők: Csernik (60. – büntetőből), Aszalós (73.)

Fontos három pontot gyűjtött be a fordulóban hazai pályán futballozó Bóly csapata is a Harkány ellen. Buni Barnabás csapata már a hatodik percben magához ragadta a vezetést, melyet nem is engedett ki a kezéből. A második félidő elején megduplázta előnyét a hazai csapat, noha Molnár még szépíteni tudott a harkányiaknak, a végerdmény már nem változott.

Bólyi SE–Gyógyfürdő Harkány 2–1 (1–0)

Bóly: Dósa T. – Dóra, Szíjas, Marton V., Bódis – Breitstenstein, Móhr M., Stefán L., Straub, Zsebe G. – Bácsvánin. Csapatvezető: Buni Barnabás

Harkány: Szabó B. – Mozsgai, Fellai, Tar, Kelemen M. – Filó, Körmendi, Kovács G., Juhász – Molnár, Tavali M. Vezetőedző: Gellén Antal.

Gólszerző: Bácsvánin (6.), Breitstenstein (52.) ill. Molnár (83.)