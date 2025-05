Nézni is borzasztó volt! Teljesen leolvadt Szegeden az NKA

Nagy vereségbe futott bele az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata az NB I. play-outjának 6. fordulójában Szegeden. A pécsi alakulat az 50 pontot se érte el a mérkőzés során, a záró tíz percben összesen hármat gyűjtött, ami még akkor is rettentő kevés, ha Durmo hiányzott is a találkozóról. A pécsiek triplát nem is értékesítettek, habár 15-ször próbálkoztak vele.

Szeged–NKA Universitas Pécs 65–48 (20–15, 20–18, 14–12, 11–3)

Férfi kosárlabda NB I., play-out, 6. forduló.

NKA: Nikolics 3, Bor 5, Durham 14, Meleg 12, Brodie 4. Csere: Kerpel-Fronius 6, Kollár 4, Brbaklic, Scherer, Herger. Vezetőedző: Bojan Szalatics.