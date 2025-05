Emberfeletti teljesítmény: kettős terhelés mellett is hihetetlen formában a pécsi játékos

– Amikor tavaly kiestünk az első osztályból, a csapat háza táján egyből megfogalmazódott a cél, hogy vissza kell kerüljünk az NB I-be. – kezdte Tóth Márk a PEAC játékosa arra a kérdésre, hogy mit érez az élvonalba való visszajutás kapcsán. – Amellett hogy a játékosok és a stáb mindent ennek vetettek alá, a klub is mellénk állt, így sikerült elérjük a hőn áhított feljutást. Nagyon boldog vagyok, mert egész évben keményen dolgoztuk azért, ami most meg is valósult. A Dunaújváros elleni mérkőzés végeredménye csalóka lehet, mert bár ilyen végeredménnyel természetesen ez egy “sima” meccs volt, de ezért nagy energiákat mozgósítottunk meg. Szinte minden megoldásunk ült, úgy érzem ilyen jól még sose játszottunk, amióta a csapat tagja vagyok.

Boldog a feljutás miatt, és jövőre teljes erőbedobással a futsalra fókuszál a PEAC futsal játékosa

Fotó: Fülöp Ildikó

– Az utóbbi időben valóban jó formában érzem magam, néhányszor a szerencse is mellettem állt. – mondta a PEAC futsalosa arra, hogy az elmúlt két hétben 13 gólt szerzett. – Úgy gondolom azonban hogy ezért a szerencséért meg is kell dolgozni, sok meló van ebben az idei szezonban. Az extra jól alakult két hetem mellett nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy idén konstans tudtam hozni egy jó teljesítményt, nem igazán voltak hullámvölgyeim, ami talán fiatalabb koromban jellemző volt rám.

– A szezon elején úgy igazoltam Sellyére, hogy kimondtam nekem a futsal az első, de nagyon szívesen játszok náluk, ugyanis remek a társaság, jó a csapat, és a körülmények is kiválóak. Jövőre az NB I-be való feljutással el kell búcsúzzak tőlük, de ezt így is beszéltük meg, az első osztályban szeretnék teljes erőbedobással csak a futsalra koncentrálni. Ahhoz, hogy a sérülések elkerültek, természetesen figyelni kell az életmódra, a meccsekre való felkészülésre, de mindkét klubomnak is sokat köszönhetek ebben, ugyanis ha épp fáradtnak éreztem magam a kettős terhelés vagy a két nap alatt két meccs miatt, bármikor szólhattam és kiszállhattam az edzésből. – zárta gondolatait Tóth a kettős terhelésről feltett kérdésünkkel kapcsolatban.

