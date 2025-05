Kinőtték a pécsiek a ligát: az útjuktól nem tágítanak az osztályváltás után sem

Nem is olyan régen, 2023 nyarán kezdett bele egy komoly projektbe a PTE-PEAC és a PSN Zrt. a férfi kézilabda vonalon, amelynek elsőszámú célja az volt, hogy 3 év után az egyetemi együttes NB I. B-s játéklehetőséget tudjon biztosítani az utánpótlásból kikerülőknek, a város egyetemistáinak. Az ifjú gárda a tapasztalt helyi kötődésű játékosokkal kiegészülve azonban ennek elé ment, s egy évvel lerövidítette az utat az NB II.-ből a második vonalba.

A PEAC ismét ünnepelhetett a hétvégén, s ezzel a bajnoki cím is biztossá vált

Forrás: PTE-PEAC

– Három dolog kellett ehhez – kezdte kérdésünkre Kovács Gábor, az együttes vezetőedzője, s egyben a PSN fiú kézilabda szakágának vezetője. – Egyrészt a srácok motivációja meghatározó volt, továbbá köszönhető ez azoknak az idősebb játékosoknak is, akik itt voltak, illetve a rengeteg fiatalnak, aki csatlakozott ehhez a projekthez. Egy emberként álltak be a terv mögé. Harmadrészt tengernyi munka kellett, mert nagyon nem volt könnyű. Persze ez a három faktor sok egyébbel egészült ki. Nyilvánvaló, hogy az az edzésmennyiség, amit mi elvégeztünk, az több volt, illetve más jellegű, mint a többi klubnál.

A projektet követő első szezonban is voltak már jelei annak, hogy ebben a gárdában van fantázia, hiszen rögtön a felsőházban fejezték be az idényt, még ha akkor az év második fele kevésbé is volt sikeres eredményekben.

– A tapasztalat hiányát csak játékperccel és meccsszámmal lehet javítani. Ebből a szempontból az első évünk legalább annyira sikeres volt szerintem, mint ez a mostani, ha nem is eredményben, a játékosok fejlődésében mindenképpen – folytatta a szakember hangsúlyozva, hogy nagyon hálás a klubvezetés és a stábtagok támogatása miatt is. – Az külön öröm, ahogy beleálltak a fiúk a közös munkába a második évben. Ők is látták, ez egy olyan keret, ami kiválóan alkalmas megnyerni ezt az osztályt. Az tényleg csak a hab a tortán, hogy a hároméves tervet két évre tudtuk szűkíteni. Ez egy hatalmas tett a csapat részéről! Tavaly előtt nyáron Szép Milánon, Forgács Dávidon és Gyéresi Attilán kívül senki más nem rendelkezett felnőtt mérkőzés béli tapasztalattal. Sok fiatalnak nemhogy felnőtt meccse, még U20-as mérkőzése se volt. Az U18-ból, Tóth János keze alól és hosszú évek kiváló munkája után kerültek fel a PSN utánpótlásból, és rengeteget fejlődtek, tapasztaltak, erősödtek a két év alatt. Követendő példák lehetnek a pécsi utánpótlásbázisunk számára, hogy ezt itt igenis el lehet érni, ha jól dolgoznak. A célunk az volt a PEAC-PSN együttműködéssel, hogy ez egy építkezés legyen, egy folyamat, amit a saját játékosainkkal, a pécsi érdekeltségű kézilabdázókkal, egyetemistáinkkal, középiskolásainkkal viszünk véghez.