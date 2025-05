Teljes mellszélességgel állhatnak bele az új kihívásokba a legyőzhetetlen pécsi lányok

A 2024/2025-ös idény valahol az újrakezdésről szólt a PTE-PEAC női kézilabdacsapata számára, hiszen az NB II.-ben kellett ismét megalapozni azt, hogy a következő nyáron már újra a második vonal küzdelmeire kelljen fókuszálni. A fiatal együttes teljesítette a kihívást, nem is akárhogyan, hiszen az alapszakaszon és az E-F csoport felsőházán egyaránt százszázalékosan száguldott el a bajnoki címig, amit már három meccsel a vége előtt megszerzett.

Nagyon összeállt ez a csapat a PEAC-nál, bátran várhatja a magasabb osztály kihívásait

Forrás: PTE-PEAC

– Először nagyon szomorú volt az ember, mert az U20 a felnőtt csapat kiesésével elesett egy versenyzési lehetőségtől – fejtette ki Székely Katalin, aki nyáron átvette az első csapat irányítását is a korosztályos gárda mellett. – De aztán igazából így jól jöttünk ki belőle, mert nekik a saját korosztályukra kellett a tanulás mellett koncentrálni. Ők is megnyerték a bajnokságot, ami egy nagyon fontos történet ebben az évben, ők is léptek egyet előre, mint a felnőtt csapat.

Az előző idény negatív élményei után is keményen, céltudatosan álltak bele a lányok a munkába.

– Felmértük a felnőtt keretet, láttuk az előtte évben, mik voltak a mérkőzéseken. Nagyjából tudtuk, mit szeretnénk fejleszteni, és augusztusban így kezdtük el a lányokkal. Elmondtuk, igaz hogy ez egy NB II., de az NB I. B-re készülünk. Mindenki úgy jött ide, úgy vállalta el ezt az idényt, hogy egyből vissza akar jutni. A vezetőség is abszolút ezt szerette volna. Az én részemről nagyon pozitív, hogy nagyjából 20 év után először lehetőségem nyílt a PEAC által teambe dolgozni. Mellettem sokan dolgoznak, kaptam két erőnléti edzőt, Balásy Csabát és Bak Barnát. A régi érában nőttem fel, ahol még ezek a keleties kemény edzések voltak kevés tudományos kutatással, a Csaba meg a Barna behozta ezt az új gondolkodásmódot, amitől eleinte még néha felszaladt a szemöldököm, de igazuk lett. Nagyon hálás vagyok, a lányok is nagyon szeretnek velük dolgozni. Emellett másfél éve megkerestem Tolsztih Szergejt, hogy segítsen nekem fejlődni, és legyen a másodedzőm, amit boldogan elvállalt, nagyon régóta vágyott már arra, hogy felnőtt csapatnál edzősködjön. Szergej a védekezésért felel, illetve van egy kapus edzőm Radochay Bea, aki még játszik is – mutatta be a sikerek megalapozóit a szakvezető. –

És akkor hozzátartoznak a lányok, akik teljes mértékben beálltak a projekt mögé. Remek a munkamorál, probléma nincsen, mindenki tudja, mi a cél, nem kérdés, hogy győznünk kell. Látható, kiolvasható az eredményekből, hogy hétről hétre többet lövünk, és kevesebb gólt is kapunk. Teljes mellszélességgel bele tudunk menni egy NB I. B-be, mert rengeteget fejlődtek, persze még van mit.

– Még nekünk, edzőknek is van mit. Ez nagyon szép eredmény, hogy egy hónap van vissza, és igazából nem kell görcsölnünk. Plusz jóság benne, hogy itt vannak a vizsgák, az érettségik, a diploma, és azért már a lányokon lehet látni, hogy fáradnak, kezdenek stresszelni, így már könnyebben engedem el én is őket pihenni vagy tanulni még egy napot, mert igazából megcsináltuk, amit akartunk.