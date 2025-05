Tehetnek egy nagy lépést a bajnoki cím felé

Csütörtökön 18 órakor ismét pályán lesz a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata, amely ugyan már jogot szerzett az élvonalba lépésre, továbbra is komoly célokért játszik az NB I. B-ben. A kék-fehérek két ponttal vezetik a bajnokságot a NEKA előtt, így a Debrecen U20 ellen is győzni kell, hogy fenntartsák a riválison a nyomást.

A mislenyiek keze már félig a bajnoki címen van, hiszen míg ők most a kilencedik helyezettel, majd a 10. Gárdony-Pázmánddal és a 13. Ferencváros U20-szal csapnak össze a szezonzárásig, addig a balatonbogláriak még a 3. Komárommal és a 4. Hajdúnánással is összecsapnak. Persze ez nem azt jelenti, hogy Gyulay László tanítványai kiengedhetnek, hiszen akkor kellemetlen meglepetés is érheti őket.

A Mohácsi TE 1888 ezen a héten szombaton 18 órakor játszik majd, a 12. Szent István SE ellen próbálhatja életben tartani bennmaradási esélyeit.