Amerikai álom: még a sérülések sem állíthatják meg a pécsi tehetséget

Sérülését követően igyekszik visszaépíteni magát a pécsi tenisz tehetség Bartha Panna. Az Amerikában folyamatosan fejlődő teniszező mesélt mindennapjairól a tengerentúlon, megosztott élményeket az egyetemi bajnokságról, illetve, hogy mi az, amit kitűzött célnak az előtte álló időszakra.

Mesélt nekünk jelenlegi életéről a tenisz tehetség

Fotó: Löffler Péter

Válaszolt kérdéseinkre a tenisz tehetség, aki tavaly az év újonca címet is megkapta

Milyen az amerikai élet, és az egyetem, hogy telnek általában a mindennapjaid?

– Amerikában a tanulást és a sportot összehangoltan és jó időbeosztással szervezik az Egyetemek. – kezdte Bartha az amerikai álmot élő tenisz tehetség. – Minden reggel edzésre megyek (tenisz és kondi), aztán kora délutántól vannak az előadásaim. A környezet gyönyörű minden elérhető a campus-on belül. A tanulmányok nehezednek ugyan de eddig nekem nem okozott gondot.

Milyen az amerikai sportrendszerben teniszezni? Mennyire sportolóbarát a környezet?

– Az egyetemi bajnokságunk januártól indul úgyhogy addig alapozunk a szezonra. Rengeteg futóedzés van ilyenkor például a tengerparton napfelkeltekor. Edzés reggel és aki szeretné délután is rendelkezésre állnak az edzők, de ez nem kötelező. Az egyetemen belül konditermek, uszoda, atlétikai pálya és minden sportolásra alkalmas lehetőség, és szakember adott. Amikor elkezdődik a bajnokság akkor vagy elutazunk vagy várjuk az ellenfelünket a saját pályáinkon. A bajnokságban nagyon erős ellenfelek ellen kell játszanom mivel én általában egyes pályán játszom ahol a legjobb játékos játszhat a csapatokban. Sajnos idén a szezon elején sérült voltam ezért nem tudtam női versenyeken indulni. Amikor egészséges vagyok akkor az egyetemi edzők visznek versenyekre.

Mivel telnek a napjaid, ha épp nem edzés vagy, verseny van?

– Sok időt próbálunk tölteni a csapattal a pályán kívül is. Minden héten vacsorázunk egyszer együtt. Az óceán partra is szívesen megyek mert ott mindig nagy élet van. Ezeken kívül rendszeresen járok sportrendezvényekre. Sok Florida Panthers jégkorong meccsen voltam, illetve a Miami Openre is kilátogattam. Szívesen járok az egyetemi csapatok meccseire is, mint pl. amerikai foci, kosárlabda, röplabda, európai foci, basketball, softball stb.