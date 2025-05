Túl van a fontos műtéten a pécsi kiválóság

Hosszú időt követően május 6-án kedden végül megműtötték az NKA Universitas csapatának irányítóját Studer Ágnest. A pécsiek sztárja még decemberben szenvedett súlyos vállsérülést, de a műtét helyett korábban inkább a gyógytornát választotta, hogy a szezon végén is bevethető legyen a csapat számára. Most azonban eljött a műtét ideje, ami sikeresen meg is történt és Studert már a szerdai napon hazaengedték.