Újra Párizsban jártak a pécsi ászok

Ismét medencébe szálltak a Párizsban versenyezhettek a pécsi sportolók. A nyári paralimpiai játékokat követően fél évvel, Konkoly Zsófia és Iván Bence a visszatért Párizsba korábbi sikereik színhelyére, ahol világkupán állhattak újra rajtkőre. Hosszú pihenőjüket követően jó szintfelmérés lehetett a verseny a PSN Zrt - pécsi sportiskola úszóinak.

Jancsik Árpád edző beszámolója:

„Hosszabb kihagyás után, végre újra rajtkőre álltunk. Hatalmas öröm volt visszatérni Párizsba versenyezni. Az elmúlt időszakban a fókusz a fokozatos visszatérésen volt, ezért rövidebb távokat választottunk, ami a felkészülésben is kis újdonságot hozott mindkettőjüknek. Mivel a világkupákon összevont kategória-értékelés van, helyezésekkel nem tudunk számolni. Ami fontos, hogy Zsófi és Bence is maximálisan motiváltan versenyzett, az időkkel is elégedett vagyok, ami megerősítette bennünk, hogy abszolút jó úton járunk. Lépésről lépésre építjük vissza a formánkat.”