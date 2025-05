Húsz év hagyatéka: jöhet az újjáépítés időszaka

– Jelen pillanatban még dolgozzuk fel a történteket, sok mindent át kell gondolni a jövő kapcsán. – kezdte De Blasio a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapatának szakosztályvezetője, arra a kérdésre, hogy látja, mit jelent a pécsi vízilabda számára, hogy 20 év után kiesett a csapat az elsőosztályból. – Személy szerint nagyon csalódott vagyok, és ahogy körbe nézek, azokra az emberekre, akikkel régóta benne vagyunk ebben a világban, korábbi játékosok, stábtagok, mindenkit letaglóznak a történtek. A napokban megkezdjük az egyeztetéseket a csapat tulajdonosaival, illetve a várossal a következő szezon kapcsán, hogy láthassuk mik lehetnek a reális elvárások, hosszú távú célok. Jelenleg ezeknek a felmérése zajlik, az a legfontosabb, hogy arra törekedjünk, hogy a pécsi vízilabdában a lehető legkevesebb kár keletkezzen. Minél rövidebb idő alatt szeretnék kialakítani egy jó keretet, illetve egy biztos környezetet a játékosok számára.

Jöhet az egyeztetések időszaka a pécsi vízilabda életében

Fotó: Török János

– A második meccset tudnám megemlíteni, és azt, hogy teltház előtt játszhatott a csapat – folytatta a szakmai vezető annak kapcsán, hogy milyen pozitívumot tudna kiemelni a play-out kapcsán. – Az, hogy a szurkolók a félresiklott szezon ellenére is ennyire támogatták a csapatot az fantasztikus. Ezért is fájó ennyire a kiesés. Több száz ember követte a mérkőzéseket élőben, tömött lelátók ellőtt játszhattak a játékosok, ezért is szomorú a kieség, nem ezt érdemelték a szurkolók, de mindenki hálás a támogatásuk miatt.

Jöhet az újra tervezés időszaka a pécsi vízilabda világában

Mikor azt kérdeztük De Blasio-tól, hogy van-e remény arra, hogy egyik másodosztályú együttes sem vállalja a feljutást, ami által bennmaradhatna a Vasút, azt felelte, hogy – nincs értelme már ilyesmiben reménykedni. A KSI-ről tudjuk, hogy biztosan szeretnének jövőre az ob I-ben játszani. Az újdonság viszonyt, hogy a következő idényben változni fog a lebonyolítása az elsőosztálynak. 13 fordulót rendeznek a szokásos lebonyolítás szerint, ezt követően pedig ketté fog oszlani a mezőny. Az első nyolc helyezett egy felsőházi rájátszást vív majd egymással, míg a tabella alsó felében elhelyezkedő hat gárda, kiegészülve az ob I/B első két csapatával alsóházi rájátszásban mérkőzhet meg. A célunk, hogy januárra ott legyünk a másodosztály legjobb két együttese közt, s ezt követően részei lehessünk az oda-visszavágós küzdelmeknek.

– Jövőre is tervezzük beépíteni az utánpótlásból kiöregedő tehetséges fiatalokat – fejtette ki gondolatait a szakvezető annak kapcsán is, hogy mik kellhetnek egy versenyképes keret kialakításához ez után. – Ugyanakkor be kell látni, hogy mellettük szükségünk van rutinos játékosokra is. Jövőre is szeretnék a fiataloknak sok játéklehetőséget biztosítani, de az sem elképzelhetetlen, hogy érkezhetnek olyan vízilabdázók is, akik tapasztaltabbak és képesek lehetnek vezéregyéniségként szerepelni a jövőben. Ez is egy olyan dolog, ami az ezt követő napokban tisztulhat ki, hogy pontosan miben is gondolkodhatunk és mit eredményeznek majd az egyeztetéseink. – zárta gondolatait De Blasio.