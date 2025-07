Nincs megállás: folyamatosan virágkorát éli a kedvelt sportág Baranyában (GALÉRIA)

A sporttág, ami a ’90-es években jelent meg Baranyában egyre csak fejlődött az évtizedek alatt. Az aerobik népszerűsége nagy ütemben ívelt felfelé a ritmikus aerob és erősítő gyakorlat ötvöző mozgásformának.

Hosszú ideje kedvelt sporttág Pécsen az aerobik

Fotó: Laufer László

A klubok kapui nyitva álltak mindenki előtt, s bemutatókkal is igyekeztek motiválni az embereket a csatlakozáshoz. 1995-ben többek között Simkó Andrea, Európa-bajnoki aranyérmes sportoló is tartott ez ízelítő programot a FEMA Áruház parkolójában.

Több aranykorszaka volt a pécsi aerobiknak az évek alatt

Voltak, akik világszinten is kiemelkedő eredményt értek el a város versenyzői közül. A pécsi sasok versenyzői 1998-ban négy aerobik világszövetség világbajnoki címét nyerték el. A trió tagjai Katus Attila, Katus Tamás, Szentgyörgyi Rómeó voltak. Később Bali Dániel ült éveken keresztül az aerobik trónján, aki több országos bajnoki cím mellett, a nemzetközi porondon is kiemelkedő eredményeket ért.

Az elmúlt években is tart a sporttág pécsi kötődésű szárnyalása. Böhönyei Bálint és Miklós Eszter is kiemelkedően szerepelnek a PSN Zrt. – Pécsi sportiskola csapatában. Áprilisban ráadásul ők ketten kvalifikálták magukat az Eb-re is.