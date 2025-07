Angliába igazol a Baranyát is megjárt játékos

Közel 1 millió fontért, átszámítva kb 460 millió forintért szerződteti az angol labdarúgó másodosztályban szereplő Portsmouth csapata Kosznovszky Márkot. A focista aki egy eredményes szezont töltött Kozármislenyben is, most az MTK-tól helyezte át otthonát Angliába.

A játékos hamarosan át is esik a kötelező orvosi vizsgálatokon, amit követően új együttese be is jelentheti az leigazolását.