Áramlanak a tehetséges fiatalok Lőrincre is

Korábban Ignácz Bálint és Márta Levente szerződtetését jelentette be a labdarúgó NB II. rajtjára váró Szentlőrinc, s most újabb két tehetség érkezett. Kancsij Artúr és Weisz Patrik is a piros-feketéket választotta pályafutása következő állomásaként. Előbbi 18 éves támadó, aki Ungváron született, s eddig az NB III.-ban futballozott. Weisz 17 éves középpályás, korábban a Hatvan és a Sopron harmadosztályú együtteseit erősítette.