Aggódva figyelik a baranyaiak is, mi lesz a Balaton-átúszással

Évről évre fokozódó érdeklődés kíséri a Balaton-átúszást. Idén is, már június 28-ra kiderült, hogy a korábbi rekordot megdöntve, közel 13 ezer nevező vesz majd részt a 43. LIDL Balaton-átúszás összes távját egybevetve. Elsőként természetesen a A klasszikus, Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 km-es táv és a SUP-os átkelés telt be, de az előző hónap végére a féltávra is elkelt minden hely. Azonban Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseményét kedvező időjárás esetén tudják csak elindítani a tervezett július 26-i időpontban, s a mostani előrejelzések szerint érkező hideg front mindent megkavarhat, a halasztás is elképzelhető.

Sötét fellegek árnyékolják be a Balaton-átúszásra készülők kedvét Fotó: Knap Zoltán

– Azért jelentkeztem, mert korábban, gyerekkoromban versenyszerűen úsztam, és a korábbi osztálytársaimmal, barátaimmal kitaláltuk, hogy elmegyünk együtt átúszni Balatont, amolyan baráti közös sportolásként – árulta el nekünk egy baranyai nevező. – Együtt készültünk fel rá, sokat jártunk az uszodába. Most nagyon izgatottak vagyunk, de nagyon szeszélyes az időjárás, így szinte percenként nézzük, hogy akkor jön hidegfront vagy sem. Ugye ha elhalasztják, akkor mindenkinek alkalmazkodnia kell a munkahelyén, mindenhol műszakot kell cserélni a változó időpont miatt.

Sokszorosára nőtt az első esemény óta a Balaton-átúszás résztvevőinek száma

A Balaton-átúszás 45 éves múltra tekint vissza, és mára nemcsak Magyarország egyik legrégebbi szabadidősport-eseménye, hanem Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye is, az 1979-es első, 365 fős rendezvény indulói létszáma mára a sokszorosára nőtt - hangsúlyozta a kommüniké. A pályacsúcsot a férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja 57 perces idővel (2020), míg a nőknél a szintén olimpiai bajnok Risztov Éva a rekorder 60 perc 58 másodperccel (2016).