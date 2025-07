Egyéni csúccsal aratott sikert a Vasút sportolója

A hétvége folyamán rendezték a 41. Honvéd Kupa atlétikai versenyt Budapesten. Az Iharos Sándor atlétika pályán lezajlott küzdelmeken több pécsi sportolót is láthattak a nézők.

5000 méteren elindult többek között a pécsi hosszútávú futósztár, Lomb Ádám is.

A Vasút sportolóját Kalász Bertold kérte meg, hogy tartson neki iramot az U20-as Eb szint eléréséhez. Lomb 2000 métert követően kezdte el diktálni a tempót, melyet könnyedén tartott 4000 méterig. Érzett még magában erőt bőven a pécsi futó, így a verseny befejezése mellett, melyet meg is nyert egy 14.11.01-es egyéni csúccsal. Az erős tempónak köszönhetően Kalásznak is meglett a szintidő, s Trócsányi Márton is képes volt megjavítania egyéni csúcsát.

Mellettük a versenyen Garamvölgyi Petra ötödik lett női rúdugrásban 350 centiméterrel.