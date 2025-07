Óriási fegyvertény a játékos szerint, hogy hazai pályán kezdenek

Érkezik hétvégén a MOL Magyar Kupa első fordulója, ahol a Gyógyfürdő Harkány együttese a Sárbogárd ellen lép pályára. A mérkőzés apropóján a Harkány együttese interjút készített saját meghatározó labdarúgójukkal Kelemen Mátéval, hogy mondja el hol tart a felkészülésük jelenleg, valamint, hogy mit vár a hétvégi kupamérkőzéstől.

Kelemen Máté (bal oldalt hátul) elárulta miket vár a MOL Magyar Kupa meccs előtt

Fotó: Gyógyfürdő Harkány

Az első kérdés arra vonatkozott Kelemen Máténak, hogy sorozatban ez a második év, hogy a Harkány megméretteti magát a Magyar Kupa versenykiírásában, s ennek kapcsán kupa specialistának tekinthető-e az együttes.

– A tavaly őszi gyenge teljesítmény után tudtuk, hogy a kupában egy jó szerepléssel tartozunk a szurkolóknak és magunknak is. Mentálisan és taktikailag is sokat fejlődtünk, ami elengedhetetlen egy kupasorozatban, ahol meccsről meccsre jól kell teljesíteni, és nem lehet a következő héten javítani. Szóval ha nem is vagyunk specialisták, de valóban jól áll a csapatnak ez a fajta megmérettetés. – kezdte a játékos.

Ezt követően arra volt kíváncsi a kérdező, hogy jelenleg, hogy áll a csapat felkészülése, s egy ilyen éles tétmérkőzésen mire lehet majd pontosan számítani a kék-fehér mezese alakulattól.

– 4. hete tart a felkészülésünk, ez idő alatt 4 csapattal játszottunk mérkőzéseket, közben elég intenzív edzéseken vettünk részt, így talán mondhatom, hogy a nehezén túl vagyunk. Viszonylag hamar jött az első tétmérkőzésünk, hiszen a bajnoki rajt majdnem egy hónap múlva lesz csak, így a felkészülés szempontjából talán nem a legjobbkor játszuk majd ezt a meccset. Viszont ez nem lesz kifogás, mivel mindannyian ezért a hétvégéért dolgoztunk az alapozás alatt, és az első héttől kezdve ez a meccs lebegett a szemünk előtt. – folytatta Kelemen.

A harmadik kérdés volt a legaktuálisabb, hiszen arra vonatkozott, hogy mik is a pontos célkitűzések a Sárbogárd elleni összecsapásra. Hasonló kaliberű ellenfélről beszélhetünk a rivális kapcsán, hiszen ők sem játszottak egyelőre tétmeccset.

– Tudjuk, hogy a tavalyi szezonban a 3. helyet szerezte meg ellenfelünk a Fejér Vármegyei 1. osztályban, illetve megnyerték a vármegyei kupát, szóval egyáltalán nem számítunk könnyű meccsre. Biztos vagyok benne, hogy közülünk mindenki 100%-ig koncentráltan, az edzői utasításokat maximálisan betartva fog pályára lépni. Hogy ezt Harkányban, a saját pályánkon tehetjük meg, óriási fegyvertény. Remélem minél többen kilátogatnak majd a mérkőzésre és sikerül történelmet írnunk. Mi mindent meg fogunk tenni ezért, Hajrá Harkány! - zárta sorait a focista.