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Ilyen a mesében nincs! Megismétlődik idén a tavalyi első forduló
A Komló nem remegett meg a szoros végjátékban
Fotó: Kovács Liliána
Hasonlóan az előző idényhez, a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata a NEKA ellen kezdi az NB I. küzdelmeit, majd megküzd a közvetlen riválisokkal.
Az őszi fordulók mérkőzései (itt a vasárnapi dátumok vannak megadva):
1.forduló 09.07. Carbonex-Komló - NEKA
2.forduló 09.14. Budakalász - Carbonex-Komló
3.forduló 09.21. Carbonex-Komló - FTC
4.forduló 09.28. PLER - Carbonex-Komló
5.forduló 10.12. Carbonex-Komló – Budai Farkasok
6.forduló 10.19. Gyöngyös - Carbonex-Komló
7.forduló 10.26. Carbonex-Komló – MOL Tatabánya
8.forduló 11.09. Szigetszentmiklós - Carbonex-Komló
9.forduló 11.16. Carbonex-Komló – Pick Szeged
10.forduló 11.23. Balatonfüred - Carbonex-Komló
11.forduló 11.30. Carbonex-Komló – ONE Veszprém
12.forduló 12. 07. Carbonex-Komló - Csurgó
13.forduló 12. 11. ETO Győr - Carbonex-Komló