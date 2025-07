Ismét remekeltek a pécsi tenisz tehetségek

A PVTC – Pécs Városi Tenisz Club versenyzői nyáron is szállítják a szebbnél szebb eredményeket.

Legutóbb a Balatonboglári Pieros kupán szálltak csatába a fiatal pécsi tehetségek, ahol most is nagyot küzdöttek.

Közülük Fáskerti Izabella (L16) első meccsén rögtön egy kemény ellenféllel került szembe, akit végül tie break által ( 36 75 10 7) sikerült felülmúlnia. Fáskerti ezt követően egészen a harmadik helyig jutott a megmérettetésen.

A másik pécsi versenyző Ungvári Nóra (L14) szintén remekelt a kupaküzdelmekben. Egyéniben egészen a legjobb nyolc közé jutott a kiemelt kategóriában. Párosban ennél is jobban meneteltek Ungáviék. Vecseri Biankával együtt remek összhangról tettek tanúbizonyságot. Sokáig remekül lépdeltek felfelé, s csak az első kiemelt csapat volt képes megállítani őket, ami következtében a harmadik helyen zárták a versenyt.