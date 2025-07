Kapussal és stáb taggal is erősítettek a kék-fehérek

A PMFC-n, a Ferencvároson és Győrön át vezetett Kátai-Urbán Marcell útja a labdarúgó NB II.-ben szereplő HR-Rent Kozármislenyhez. Az ifjú kapus jelenleg még a fiatal szabálynak is megfelel, így akár hosszú időre megoldódhatott a pozíció a baranyai kék-fehéreknél.

Nem csak a keretet, a stábot is erősítette a napokban a klub. Kőnig Bálint a PMFC utánpótlásában dolgozott, most onnan érkezik most Mislenybe, videó elemzőként segíti a klubot. A 30 éves fiatal szakember maga is labdarúgó volt, szerepelt a PMFC és a PVSK utánpótlásában, felnőtt labdarúgóként pedig a megye I-es PVSK és a Pécsvárad együtteseiben.