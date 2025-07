Kész tönkretenni a baranyai tehetség karrierét a Kecskemét?

A mohácsi születésű Katona Levente rengeteg PMFC szurkoló szívébe lopta be magát, amikor berobbant az együttes NB II.-es keretébe. A pécsi nevelésű labdarúgó akár a bal szélen, akár a védelem közepén kapott szerepet fáradhatatlan játékával stabil helyet követelt magának a piros-feketéknél, s ezzel élvonalbeli klubok figyelmét, így a Kecskemétét is felhívta magára.

Katona Levente el akarta hagyni a KTE-t, most csak az együttes megyei csapatával készülhet

Fotó: Földi Imre

Végül a lilákhoz szerződött, hogy lendítsen felfelé ívelő pályafutásán, ahol az NB I.-ben is elérte, hogy stabil kerettaggá vált, az előző szezonban 30 meccsen játszott, s két gól, valamint egy gólpassz is fűződött a nevéhez. A kiesést követően azonban ő szeretett volna az élvonalban maradni, s erre több együttes fel is kínálta neki a lehetőséget, Pór Károly transzferguru szerint az Újpest, a Debrecen és a Nyíregyháza is élénken érdeklődött. Utóbbi kettő állítólag ajánlatot is tett érte, azonban a KTE nem értékesítette, sőt, büntetésből a vármegyei I. osztályban szereplő együttesbe irányította, amit pletykák szerint az indokolt, hogy kész volt akár szabotálni is az edzésmunkát a távozás érdekében.

Katona Levente helyzetéről ügynöke beszélt Pór Károlynak

– Katona Levente 23 évesen az NB I.-ben szeretne futballozni – nyilatkozta Pór Károly kérdésére a kialakult helyzettel kapcsolatban a védő menedzsere, Nánási Balázs. – A szintén volt kecskeméti Nikitscher Tamás példája az ékes bizonyíték arra, hogy ebben a korban az élvonalban játszva tudja igazán felhívni magára a figyelmet egy játékos, az NB I-ben tud a legtöbbet fejlődni, fokozatosan előrelépni a karrierjében, ez a magyar futball érdeke is. Katona Leventéért érkeztek is ajánlatok, kivásárolták volna a kecskeméti szerződéséből, de a vezetőség erre nemet mondott. Ezek után Levente kevésbé volt motivált, de nem igazak azok a hírek, hogy megtagadta volna az edzést vagy a játékot. A vezetőség a második csapathoz irányította, ezt ő tudomásul vette és azóta a vármegyei bajnokság augusztus végi rajtjára készül a Kecskemét II-vel...