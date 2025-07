Kézről kézre jár a PMFC: ismét új tulajdonosa lesz

Szerdán este tájékoztatta hivatalosan arról szurkolóit a PMFC, hogy az egyesület többségi tulajdonosi struktúrája átalakul. A tulajdonosváltás lebonyolítása pillanatnyilag is zajlik, ami érinti a klub közép- és hosszútávú stratégiáját, valamint a felnőtt NB III.-as labdarúgócsapatunk célkitűzéseit is a vasárnap kezdődő 2025/2026-os idényre vonatkozóan. Mivel ebben az időszakban a végleges döntések meghozatala is függőben van, így ezekről a későbbiekben ígértek tájékozatást a piros-feketék.