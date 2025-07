Igazolások, csapatépítés, célok és az első bajnoki időpontja is terítékre került

Az ankét kezdetén Szögi Balázs elmondta, hogy az előző szezonban a 9-12. helyet lőtte be célként a Carbonex-Komló, amiből a 9. jött össze. A mostani célkitűzések kapcsán ugyanakkor leszögezte, s György László is ezt hangsúlyozta, hogy még nagyon korai lenne meghatározni, hiszen senki nem ismeri az erőviszonyokat. Többen is nagy átalakuláson estek át, s a feljutókat sem tudták egyelőre felmérni. Két-három hét múlva már reálisabb képet tudnak alkotni.

Melnicsuk Viktor immár csapatkapitányként irányítja a Komló játékát

Fotó: Laufer László

A vezetőedző azzal kezdte, hogy már nem akar sokat azzal foglalkozni, hogy mi történt az előző szezonban, mert ha valaki túl sokat néz vissza, akkor meg fog botlani és elesik. Emellett megerősítette, hogy Lazar Petrovics sérülten érkezett meg a felkészülésre, ami kényszerhelyzetbe hozta a klubvezetést és a szakmai stábot is. Szerződést bontottak a balkezes átlövővel, s nagyon gyorsan igyekeztek megtalálni, aki pótolhatja őt a játékrendszerükbe. Az új játékost várhatóan a héten be is jelentik, aki a lengyel első ligában nyolcadikként zárt Energa MTS Kalisz csapatából a 29 éves, 200 cm-es (106kg) ukrán Vladyslav Dontsov.

A játékoskeret átalakulásáról elmondta, hogy bízik benne, kapus poszton előre lépés tesznek Maksym Viunikkal és Ágoston Áronnal. Viszont azt is kifejtette, hogy Szrnka Levente távozása miatt van hiányérzete, ugyanakkor a Győrrel nem lehet versenyezni.

Felmerültek a nyitó meccsel kapcsolatban is a problémák, hiszen a Komlói Bányásznapok idejére esik (szeptember 7.). Szögi ezzel kapcsolatban elmondta, hogy semmi esetre sem szeretnék feladni az első meccs pályaválasztói jogát, hiszen ez döntő lehet itt a bajnokság korai szakaszában. Csütörtökre szeretnék előrehozni a NEKA elleni összecsapást.

A Komló új csapatkapitánya a klubot, a várost is magáénak érzi

Az újdonsült csapatkapitány, Melnicsuk Viktor abba avatta be a hallgatóságot, hogy nagy megtiszteltetéskén vette, amikor György László felkérte erre a szerepre, de nem tudott azonnal igent mondani. Először át kellett gondolnia, hogy megfelelő karakter-e jelenleg ebben a keretben ehhez. Végül azonban úgy határozott, hogy ide tartozik, ez a csapat, ez a város az övé, a pályán és az öltözőben is rendet tud tartani, így elvállalja.