Hazatér a baranyai gólvágó

Ismét kék-fehérbe öltözik a gólerős támadó, Jelena Richárd, aki a HR-Rent Kozármisleny kötelékében nevelkedett, de megjárta az MTK és a PMFC utánpótlását is mielőtt a 2015/2016-os idényben az élvonalban is bemutatkozott volna a Budapest Honvédban. Később Pakson, Csákváron, Zalaegerszegen és Mosonmagyaróváron is megfordult, mielőtt az NB III.-ban szereplő mislenyiekhez szerződött volna. Ott aztán olyan lenyűgöző mennyiségben termelte a gólokat, hogy a szezon második felét már ismét az elsőosztályban, Kisvárdán töltötte. Onnan aztán Csíkszeredára vezetett az útja mielőtt 2024 nyarán a Tatabánya visszacsábította volna hazánkba.

Jelena Richárdnak legutóbb fél év kellett a Kozármisleny együttesénél, hogy élvonalbeli klub hívja

Fotó: Dömötör Csaba

Most ismét a Kozármisleny ajánlata nyerte el leginkább tetszését, de ezúttal már az NB II.-ben szórhatja kék-fehérben a gólokat, ezzel újabb sikerekhez segítve az együttest.

– Boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, hiszen itt nevelkedtem, mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben ez a klub. 2019-ben már szerepeltem itt, úgy érzem, tudtam segíteni a csapatnak. Bízom benne, hogy ott tudom folytatni, ahol korábban abbahagytam, és segíthetek, hogy közösen elérjük a kitűzött célokat! – fogalmazott a klub közleményében.