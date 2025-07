Apja nyomdokaiban: Lehota Bálint évek óta felszántja a baranyai pályákat

A technikás középpályás a Kozármisleny, illetve a PMFC utánpótláscsapataiban pallérozódott, belekóstolt a futsalba is, majd a 2018/19-es idényben a Lovászhetény színeiben debütált a felnőttek között a megyében, mindössze 17 évesen. Mint mondta, remekül érezte magát abban a közegben, hiszen gyerekkori barátjával focizhatott együtt, és nagyon hálás Takács Ferencnek, aki miatt nem tartana most ott, ahol. A következő idényben a PVSK alakulatánál is letette névjegyét, de igazán a 2020/21-es szezont megelőzően lelt otthonra.

„Amikor Villányba kerültem, egyből éreztem, hogy itt minden adott; remek csapat, kiváló hangulat, kedves emberek vesznek körül. Ha tehettem volna, előbb jövök ide! Azóta is itt élünk a párommal, akinek nemrég kértem meg a kezét, szóval szeretném a magánéletemet is előrébb helyezni.” – nyilatkozta portálunknak Lehota, akinek egyértelmű volt, hogy gyerekként melyik sport mellett teszi le voksát, ugyanis édesapja mellett még a nagybácsija is labdarúgásnak hódolt.

A sokak által csak "Lecsó"-ként emlegetett spíler tehát öt szezont már lehúzott Villányban, alapember volt gyakorlatilag az első pillanattól kezdve, néhányszor a csapatkapitányi karszalagot is rábízták, rengeteg gólpasszt adott, fontos gólokat szerzett az utolsó pillanatokban, na meg a büntetőlapokat is szívélyesen gyűjtötte (pályafutása során 72 sárgát, illetve 3 pirosat jegyzett).

„Elképesztő, hogy mennyire rohan az idő, és még csak 24 éves vagyok. Nagy játékosmozgás volt nálunk, de szeretnénk minél előrébb végezni. Ami az egyéni célokat illeti, szeretnék kevesebb sárgát kapni. Az elmúlt években általában azért sikerült ennyit begyűjteni, mert sokszor nem értettem egyet a játékvezetők ítéleteivel.”