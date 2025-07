Megkezdődött: a Szentlőrinc is igazolt

Bejelentette első nyári szerzeményét az NB II. rajtja előtt 9 nappal a Szentlőrinc SE labdarúgócsapata. A korábban a Ferencvárosban és a PMFC-ben is megforduló Adamcsek Máté érkezik a piros-feketékhez. A baranyai szurkolóknak kiváló szabadrúgásai és jobblábas bombái maradhattak meg igazán, s a 156 másodosztályú mérkőzésen szerzett tapasztalatát most Waltner Róbert alatt igyekszik majd kamatoztatni.

– Nagyon örültem a tulajdonos, Kovácsevics Csaba megkeresésének, mert a Szentlőrinc egy szimpatikus csapat, tetszik az agresszív, kombinatív támadójátéka, ami fekszik is nekem – fogalmazott a 27 éves Adamcsek, aki centerként, illetve szélső támadóként is bevethető. – Abban, hogy ide igazoltam, természetesen szerepet játszott az is, hogy Waltner Róbert irányításával nagyon szép szezont produkáltak, az ötödik helyen végeztek. Úgy érzem, jó helyre, jó közösségbe kerültem.