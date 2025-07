Megvan a pécsiek első győzelme Zágrábban

Véget ért a csoportkör a PTE futsal csapatának a horvátországi Zágrábban zajló EUSA tornán. A pécsiek utolsó ellenfele a csoportkörben az Azerbajdzsáni Testnevelési Egyetem együttese volt.

Egy vereséggel és egy döntetlennel a háta mögött érkeztek meg utolsó alapszakaszbeli meccsükre Tóth Márkék, akik most nyújtották a legjobb teljesítményt. 3–1 arányban sikerült felülmúlnia PEAC játékosokkal felálló csapatnak az azerieket. Élő Tibor vezetőedző ezúttal elégedett volt csapata játékával, amely így a 9–11. helyért folytathatja majd a EUSA küzdelmeit.

– Ma végre jó felfogásban játszottunk. A fiúk nagyot mentek, végre összeállt a védekezésünk, mentálisan is ott voltunk, és a megugrásainkban is volt veszély. Ez a mérkőzés is nagyon jól szolgálta a felkészülésünket. Gratulálok a srácoknak, örömmel fizettem mindenki sörét a meccs végén. – mondta teljesítményük kapcsán a pécsiek mestere, akiknek pihenőnap következik.