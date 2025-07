Még szigorúbban csap le az MLSZ: ezekre szurkolóknak és játékosoknak is figyelni kell

Múlt héten 4-4 napos szezon előtti felkészítésen vett részt a Magyar Labdarúgó Szövetség telki edzőközpontjában a játékvezetői és ellenőri keret, ahol a nemzetközi szövetség (FIFA) a szabályismereti és VAR-protokoll felmérésén is átestek a tagok. A cél az volt, hogy a bírói felfogás, a szabályértelmezés és a mérkőzések kezelése még egységesebbé váljon minden bajnoki osztályban – jegyzi meg az MLSZ.

A játékosoknak is oda kell figyelniük, de a rajongóknak is, ha el akarják kerülni az MLSZ megtorlását

A játékvezetők figyelmét külön felhívták arra, hogy következetesen ítéljék meg és szankcionálják a lökéseket, a szimulálásokat, valamint a pontrúgásoknál előforduló fogásokat és húzásokat. Amennyiben a védő szabálytalanul akadályozza az ellenfelét a tizenhatoson belül, azt a játékvezetőknek büntetőrúgással kell szankcionálniuk.

Új szabályokat is figyelembe kell vennie természetesen a labdarúgóknak és a bíróknak is. Egyfelől a csapatkapitányi kommunikációs protokoll leszivárog már az alsóbb osztályokba. Azaz a 2024-es Európa-bajnokság pozitív tapasztalatai után bevezetik itt is, hogy csak a csapatkapitány kommunikálhat a játékvezetővel vitás szituációkban, s az ő felelősségük lesz, hogy a társak meg se próbálják ezt. Ezzel a nyomásgyakorlást akarják megszűntetni, illetve a tiszteletet visszaállítani.

A kapusok labdabirtoklása is változik. A hálóőröknek nyolc másodpercük van arra, hogy a kézzel birtokolt labdát játékba hozzák. A számlálás onnantól kezdődik, amikor a kapus zavaró ellenfél nélkül kontrollálja a labdát. Ha kicsúszik az időből, fokozatos szankciók alkalmazhatók: első esetben szögletrúgás, második alkalommal szögletrúgás és szóbeli figyelmeztetés, harmadik esetben pedig sárga lap jár. Ha az ellenfél akadályozza a kapust a játék újraindításában, közvetett szabadrúgás jár a kapus csapatának.

A büntetőnél a vétlen kettős érintésnél megismételtetik a tizenegyest.

Ezekkel a módosításokkal gyorsabb, tisztább, tiszteletteljesebb játék kialakítása a céljuk.

Zéró toleranciát hirdetett az MLSZ

Persze nem csupán a labdarúgóknak és a szakmai stáboknak kell odafigyelniük arra, hogy a stadion területén, a mérkőzés közben hogyan viselkednek. A szurkolói rendbontásra is keményebb kézzel csap majd le az MLSZ. Az új fegyelmi szabályzat szerint zéró toleranciát alkalmaznak rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is. Azaz a korábbinál is szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a klubok, amelynek szurkolói ilyen szabálysértést követnek el a mérkőzéseken. Szabálysértés esetén a fegyelmi bizottság szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a klubokat.