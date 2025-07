Így készült a nyár slágere: Fischer Norbert mesélt a PMFC indulóról

Nem egyszerű az élet több területén is jól teljesíteni, de nem is lehetetlen. Van Baranyában egy személy, aki egyszerre színész, énekes, ceremóniamester és még labdarúgó is. Fischer Norbert neve sokak számára ismerős lehet, s a főállású előadóművész mindig talál magának új kihívást. A barátok közt és a jóban rosszban korábbi sztárja, hosszú ideje vállal fontos szerepet a baranyai labdarúgásban a Himesháza egy kulcsfontosságú alakjaként. Ezúttal ugyanakkor egy másik klub kereste meg egy lehetőséggel Fischert, aki egy kis gondolkodás után igent mondott, s így készült el az új PMFC induló. Az előadóművész és futballista interjút adott a bama.hu-nak stúdiónkban és mesélt többek között a dal keletkezésének részleteiről.

Fischer Norbert elárulta, hogy jött létre a nyár slágere és egyben a PMFC új indulója

Fotó: Kovács Liliána

– Dr. Hargitai János, akivel ezer éve ismerjük egymást. Ugyanonnan onnan származik, mint édesanyám, Nagynyárádról. Azt hiszem hogy még szegről-végről rokonok is vagyunk. Ő adott egy impulzust kb három évvel ezelőtt, valamint a Kulcsár Árpi, aki volt csapattársam és nagyon jó barátom, szintén mondta, hogy Fissi már tényleg mindenkinek énekelsz, nekünk viszont nincs egy jó dalunk. – kezdett bele a történetbe Fischer, a frissen érkezett pozitív visszajelzések után. – Három évig húztam a projektet, sokáig formálódót fejemben. Beszélgettünk Friskó Péter Fidóval, aki gyakorlatilag a dalszerző velem együtt, s említettem neki az ötletet. Küldött egy verziót, ami nekem túl rock volt, de nyilván a Pécs dalhoz nem lehet kapcsolni könnyedebb dallamot, ugye itt a munkás farvizéből kiindulva. Sokat gondolkodtam a dolgon és arra jutottam, hogy ez a legendás klub, ténylegesen megérdemel egy olyan dalt, ami a PMFC-hez méltó. Úgyhogy majdnem másfél év pihentetés után beszéltem Friskó Péterrel, s mondtam hogy nekem született egy dallam a fejemben.

Meghallgatta, visszahívott, és azt mondta, hogy ez nagyon jó! Erre hangszerel valamit, amibe passzolni fog a dalszöveg, amit ő már megírt három évvel korábban. Én egy részt írtam bele, ami a címadója is lett, azt hogy Pécsi a szívünk. Minden mást az ő érdeme. A dallam nekem született meg a fejemben, ő azt meghangszerelte, s így született egy olyan kerek dal, amit nyilván meg fog kritizálni a szakma és nem fog mindenkinek tetszeni, de eddig hála a jó Istennek a megtekintések is azt mutatják és a rengeteg komment, privát üzenet, hogy nagyon tetszik a népnek, és ez volt a cél.

Rengeteg pozitív megjegyzés érkezett az új PMFC indulóra, amivel Fischer úgy fest robbantotta a nyár slágerét

– Elmondhatom, hogy idáig száz százalékig pozitív visszajelzés jött a dallal és a klippel kapcsolatban is. – kitért ezt követően a videóklipre is az színész, énekes, labdarúgó, amelyre azóta is árad a pozítív kritika és már több, mint ötezren megtekintettél. – Az volt a koncepció, hogy egy PMFC dalról beszélünk. Ugyanakkor én azt gondoltam, hogy mivel a szöveg említi ennek a szép városnak az ikonikus helyeit, azért meg is kéne ezeket jeleníteni ezeket a klipben. Ezeket az emblematikus helyszíneket próbáltuk tehát beépíteni a szöveg alá. Úgyhogy ez egy PMFC dal, de közben Pécs himnusz is egyben, ami az egésznek a célja volt. A forgatás közben még kicsit beszálltam a csapat edzésen is egy kicsit focizni, csak hogy tudják a srácok hogy hányas a kabát. Lényeg a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy a videóklipben is kitettek a srácok magukért, és tényleg olyan olyan dal és klip jött létre, ami ehhez klubhoz és ehhez városhoz méltó.