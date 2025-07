Újra piros-feketében: A PMFC negyedik nyári érkezője egy kölcsönből visszatérő belső védő

Visszatért fél évet követően ismét a PMFC-hez a klub kötelékében nevelkedő belső védő, Miklós Péter. A 19 esztendős, utánpótlás válogatott labdarúgó végigjárta a szamárlétrát a piros-feketéknél, s 2022-ben a megye I.-es második csapatban be is mutatkozott a felnőttek között, majd az NB II.-ben is kapott perceket.

Mikós Péter újra a PMFC mezében szerepelhet

Fotó: Kurdi József/pmfc.hu

Ezt követően kölcsönbe ment Szentlőrincre, ahol meghatározó tagja lett az NB III.-as bajnokcsapatnak. Összesen kettő bajnokit hagyott ki abban az évben, illetve a sikeresen megvívott osztályozó mindkét meccsén a kezdőben volt. Nem véletlenül hívta hát vissza a közben a harmadosztályba csúszó Pécs, ahol viszont Aczél Zoltán nem igazán számolt vele (ötször kapott cserként néhány percet), így a legutóbbi szezon második felét már a PTE-PEAC-nál töltötte ismételten kölcsönben.

Most a PMFC negyedik nyári érkezőjeként Vas Lászlónál is megkapja az esélyt, hogy bizonyítson, s megmutassa, igenis helye van már az együttes jelenében, s jövőjében.

Büszkén hordja a PMFC mezét

– Büszkeséggel tölt el, hogy újra magamra ölthetem a PMFC mezét. Bízom benne, hogy minél több játéklehetőséget kapok, és stabil teljesítményt nyújtva segíthetem a csapatot. Pécsiként különösen sokat jelent számomra a klub, és mindent megteszek annak érdekében, hogy hozzájáruljak a lehető legjobb bajnoki szerepléshez – nyilatkozta a pmfc.hu-nak a védő.