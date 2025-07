PMFC: Örömteli volt az első meccs, de...

A PMFC labdarúgóinak minden rezdülésén látszott, hogy a tavalyi sikertelenebb évet követően nagyon meg akarják mutatnia a szurkolóknak, hogy mire képesek. Az első perctől kezdve nagy nyomást helyeztek az atomvárosiak második csapatára, s előbb Beke berobbanásaiból sikerült egyet értékesíteni, majd Orbán Kolos duplájával lezárták a meccset. Ugyanakkor Vas László még látott negatív dolgokat együttese játékában.

A PMFC lendületes játékkal jutott túl a Paks II.n

Fotó: Löffler Péter

A PMFC vezetőedzője látja, még hosszú az út

– Három pontot szereztünk, három gólt rúgtunk, és nem kaptunk egyet sem, ami mindenképp örömteli. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, ami szintén biztató a jövőre nézve. Ugyanakkor ezeknél a lehetőségeknél még javítani kell a befejezéseken, hogy még nagyobb önbizalommal, bátrabban tudjunk játszani – kezdte a találkozó lefújását követően. – Reálisan kell azonban látnunk a helyzetünket. Egy formálódó csapat vagyunk, és ma egy fiatal, lendületes Paks II. ellen léptünk pályára, akik már régóta jól dolgoznak a fiataljaikkal, ezt most is bizonyították. A mérkőzésnek voltak olyan szakaszai, amikkel nem voltam elégedett. Időnként túl hektikus volt a játékunk, nem tükrözte azt a nyugalmat és magabiztosságot, amit 2-0-s vezetésnél már elvárna az ember. Nem az ellenfél helyezett ránk nagy nyomást, inkább saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe. Tisztában vagyunk vele, hogy még az út elején járunk. Rengeteg munka vár ránk, hogy stabilabbá váljunk. A szurkolóink támogatása kiemelten fontos számunkra. A mai meccs alapján úgy érzem, jó alapot adtunk ahhoz, hogy mellénk álljanak. Tudjuk, hogy értük játszunk, őket kell kiszolgálnunk a teljesítményünkkel, és ez folyamatos motivációt jelent számunkra. Természetesen lesznek még nehézségek az úton, de a játékosok edzésen és mérkőzésen is maximálisan odateszik magukat. Erre lehet építeni a jövőre nézve.