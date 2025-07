A pécsi derbi nyitja a PMFC rangadóinak sorát

Komoly változásokon ment át a Dél-nyugati csoport a nyár során, hiszen a három kieső (Dunaföldvár, Gárdony-Agárd, FC Főnix) mellett a Bonyhád és a Dunaharaszti is kikerült a tizenhat együttes közül. A helyükre a Dombóvár, a Dunaújváros, az Érd, a Balatonlelle és a Pénzügyőr SE került, azaz a tolnai, a Fejér és a Somogy vármegyei bajnok mellett kettő tavaly is NB III.-as együttes került át ide, vagyis a másodosztályból kieső csapat nem. Ez pedig segítheti is a pécsi csapatokat, főleg a nagy célokkal induló PMFC-t.

A PMFC szeptember végén találkozik ismét a Kaposvárral Fotó: Lang Róbert

A PTE-PEAC helyzete könnyebb ugyan nem lesz, mint tavaly, de miután a fiatalokkal sikerült kiharcolnia a bennmaradást, most is úgy tűnik, bőven lehet három csapat, amelyet maga mögé tud szorítani.

A piros-feketék esete más. Az élmezőnyhöz tartozó riválisok ugyanis eddig nem gyengültek komolyan, leszámítva a Kaposvárt, amely például a góljai jelentős részét szerző Babinszky Bencét máris elveszítette a Kozármisleny megkeresése miatt. A bajnok, ugyanakkor fel nem jutó Nagykanizsa egyben marad, s az Iváncsa is minden évben stabilan ott tud lenni az üdvösségért folyó csatában, akkor is, ha elveszít néhány fontos játékost. Összességében tehát a PMFC-nek kell javulnia ahhoz, hogy az év végén ezúttal ünnepelhessen.

A negyedik, ötödik és hatodik fordulóban már jönnek is az első rangadók. Előbb a pécsi derbire kerül sor augusztus 17-én, majd rá tíz napra a PMFC az Iváncsát fogadja, s rögtön utána utazhat Nagykanizsára. Azaz nagyjából egy hónap után rengeteget tisztul majd a kép a bajnoki esélyeket illetően.

A PMFC és a PTE-PEAC őszi programja az NB III.-ban

Július

27.: PMFC–Paksi FC II., Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC.

Augusztus

06.: Érdi VSE–PMFC, PTE-PEAC–Majosi SE.

10.: PMFC–Dombóvári FC, Szekszárdi UFC–PTE-PEAC.

17.: PTE-PEAC–PMFC.

27.: PMFC–Iváncsa KSE, Dunaújváros FC–PTE-PEAC.

31.: FC Nagykanizsa–PMFC, PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II.

Szeptember

07.: PMFC–Greenplan Balatonlelle SE, Pénzügyőr SE–PTE-PEAC.

21.: BFC Siófok–PMFC, PTE-PEAC–Paksi FC II.

28.: PMFC–Kaposvár, Érd–PTE-PEAC.

Október

05.: Majos–PMFC, PTE-PEAC–Dombóvár.

12.: PMFC–Szekszárd, MTK II.–PTE-PEAC.

19.: PMFC–MTK II., Iváncsa–PTE-PEAC.

26.: Dunaújváros–PMFC, PTE-PEAC–Nagykanizsa.