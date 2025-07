Történelmi siker: Európa-csúcsán a PEAC tehetsége

Egyszerűen legyőzhetetlen volt a PTE-PEAC tehetséges sportolója, Szántosi Dávid. Az ifjúsági Európa-bajnokságon egyszerűen senki nem tudta vele felvenni a kesztyűt, s végül a kontinens legjobbjának bizonyult. Persze voltak nehezebb csatái, de pontos, higgadt, megingathatatlan játékkal mindig diadalmaskodott.

A PTE-PEAC tehetsége legyőzhetetlen volt

Forrás: MOATSZ

A PEAC-os lányok is évtizedek óta nem látott sikereket szállítottak, ugyanis hárman is utazhattak. Nagy Judit, Nagy Rebeka és Pétery Johanna is ott lehetett. A lányok kiváló játékkal bejutottak a legjobb nyolc közé, és végül az 5. helyet szerezték meg annak ellenére is, hogy 2-3 évvel fiatalabbak voltak vetélytársaiknál, ráadásul az együttest a pécsi klub edzője, Varga László irányította szövetségi kapitányként.

A fiúknál sem maradt el a siker, ugyanis ott is Szántosi remek játékával bronzérmet szereztek.

A PTE-PEAC tehetségei mellett az MTE is képviseltette magát

Hasonlóan jó élményekkel gazdagodott a Mohácsi TE 1888 versenyzője, Somogyi Heidi is, aki csoportelsőként jutott tovább a serdülők egyéni versenyszámában, s ugyan első válogatott megmérettetése a 64-be jutásért vívott csatában véget ért, rengeteget meríthet helytállásából.